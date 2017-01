Schaeff ist zurück

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte > Bagger - Lader - Anbaugeräte

Donnerstag den 12.01.2017

Das Comeback: Ab Januar 2017 sind Schaeff kompakte Baumaschinen wieder auf Europas Baustellen im Einsatz. Ein Meilenstein der Unternehmensgeschichte, pünktlich zum achtzigjährigen Geburtstag. Direkt drei neue Maschinen „Made in Crailsheim“ im Portfolio.

Ab Januar 2017 bringt Yanmar die Qualitätsmarke Schaeff wieder zurück auf den Baumaschinenmarkt. (Foto: Yanmar Compact Germany)

Yanmar bringt die Qualitätsmarke Schaeff zurück auf den Baumaschinenmarkt. Nachdem Yanmar die Sparte Kompakte Baumaschinen aus Crailsheim im Oktober 2016 von der Terex Corporation übernommen hat, setzt man im Werk Crailsheim auf die achtzigjährige Firmengeschichte. Minibagger, Midibagger, Mobilbagger und Radlader werden ab Januar 2017 wieder unter der Marke Schaeff angeboten.

Peter Hirschel, Geschäftsführer Yanmar Compact Germany: „Der Name Schaeff steht für kompakte Baumaschinen, entwickelt und gebaut in Deutschland. Schaeff ist und war immer der Spezialist und technischer Trendsetter in diesem Segment. Diese Tradition setzen wir mit Yanmar fort. Wir sind sehr froh und stolz, dass Yanmar diesen Weg mit uns geht.“

Die Verantwortlichen bei Yanmar Compact Germany sehen in der Marke Schaeff ein großes Potential. „Es gibt kaum eine andere Baumaschinenmarke, mit der so viele Emotionen verbunden sind wie mit Schaeff. Schaeff lebt von der Begeisterung seiner Mitarbeiter, Kunden und Händler. Wir haben richtige Fans. Darauf bauen wir auf“, so Peter Hirschel weiter. „Erfreulich ist auch, dass unser Ersatzteilzentrum in Rothenburg Teil der Yanmar Familie ist und somit die gute Ersatzteilversorgung gewährleistet ist.“

Werksleiter Peter Berger sieht für die Produktion sehr gute Möglichkeiten in der Zusammenarbeit: „Wir haben unser Werk in den letzten Jahren zu einer modernen Produktionsstätte umgebaut, die alle Anforderungen an den modernen Fahrzeugbau erfüllt! Unsere Fertigungsprozesse basieren auf dem aus Japan stammenden Toyota-Produktions-System, das sich auf permanente Verbesserung von Produktivität, Qualität und Arbeitssicherheit fokussiert. Dieses Ziel der Perfektionierung von Prozessen verbindet uns sehr mit unseren japanischen Kollegen. Wir sprechen somit die gleiche Sprache in Produktion, Qualität und Logistik. Eine hervorragende Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Gestaltung unserer Zukunft!“

Neue Produkte ab Januar

Zum Start bringt Schaeff im ersten Quartal drei neue Maschinen mit neuester Motorentechnik Euro Stage IV auf den Markt. Den Mobilbagger Schaeff TW95, den Midibagger Schaeff TC125 und den Radlader Schaeff TL120. Die Produktpalette wird im Minibagger-Bereich durch die Schaeff TC08 und TC10 erweitert.

Schaeff Tradition

Schaeff wurde 1937 von Karl Schaeff als Schmiede in Langenburg gegründet. Zu Beginn wurden Geräte für die Landwirtschaft gebaut. Der Überkopflader in den Nachkriegsjahren war der erste große Geniestreich für die Baubranche. Bis in die 90er folgten viele Innovationen, die die ganze Branche prägten.

Terex übernahm 2001 Schaeff. Seit Oktober 2016 ist das Werk in Crailsheim Teil der Yanmar Familie und firmiert seit dem 1. Januar 2017 unter Yanmar Compact Germany.

Yanmar Compact Germany

Aufgestellt ist Yanmar Compact Germany mit dem Werk in Crailsheim und dem Ersatzteilzentrum in Rothenburg o.d. Tauber. Insgesamt sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. Das kompakte Produktportfolio umfasst derzeit 20 verschiedene Modelle. Daneben hat Yanmar weitere Produktionsstätten für Baumaschinen in Frankreich und Japan.