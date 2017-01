BdB veröffentlicht Leitbild

Kategorie: Verbände und Organisationen > Verbände

Donnerstag den 19.01.2017

Innerhalb seiner Imagekampagne und nach zweijähriger Entwicklung verabschiedete der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. im Rahmen der BdB-Wintertagung sein Leitbild. Es beantwortet die Fragen des Verbandes an sich selbst: „Wer sind wir? Wofür stehen wir? Was unterscheidet uns von anderen?“ Zuvor verfügte der Verband über kein Leitbild.

Bund deutscher Baumschulen

Das Leitbild soll nach innen identitätsstiftend wirken und nach außen eine Positionierung in einem sich verändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld erreichen. In Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden und Fachgremien hat der BdB zehn kompakte Sätze mit zentralen Aussagen für die Unternehmen herausgefiltert und wird sie propagieren.

Der Prozess zur Entwicklung eines Leitbildes wurde auch aus dem Grund in Angriff genommen, weil sich die Branche in einem vielschichtigen Veränderungsprozess befindet. Auf der einen Seite sind "grüne Themen" von großer Bedeutung in der Gesellschaft: Der eigene Garten, aber auch der öffentliche Grünraum wird für die Menschen immer wichtiger. Auf der anderen Seite stehen die Baumschulprodukte unter großem Wettbewerbsdruck. Auch die Kundenbedürfnisse haben sich verändert.

Die Branche hat vor diesem Hintergrund ein wertiges Selbstverständnis herausgearbeitet, um unternehmerische Entscheidungen bewusst in diesem Sinne zu treffen. Hierzu gibt sie sich ein Leitbild, das als Wegmarke auf ein selbstgestecktes ideelles Ziel hinweist.

Der BdB ist in diesem Kontext stellvertretend für seine Mitglieder der Träger dieser Identität, die den Qualitätsaspekt, den Umweltaspekt und den Innovationsaspekt in den Mittelpunkt stellt. Das Leitbild hat Verweischarakter für alle zentralen Projekte des Verbandes. Der Verband lässt sich an dem Leitbild messen.

Das BdB-Leitbild: