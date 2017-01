Sven Bobe wird neuer Vertriebsleiter Deutschland bei Metabo

Kategorie: Allgemeines

Montag den 23.01.2017

Vorstandsvorsitzender Garbrecht: „Ein absoluter Fachmann, der die Branche und Fachhandelslandschaft kennt wie kaum ein Zweiter“. Sven Bobe wird zum 1. August neuer Vertriebsleiter Deutschland bei Metabo. Der 50-Jährige ist ein ausgewiesener Experte mit fast 25 Jahren Berufserfahrung im Marketing und Vertrieb von professionellen Elektrowerkzeugen.

Sven Bobe ist vom 1. August an für den Vertrieb von Metabo in Deutschland verantwortlich. (Foto: Privat)

Seine berufliche Karriere startete der gebürtige Dresdner mit einer Ausbildung zum Facharbeiter für Fertigungsmittel in der Uhrenindustrie in Glashütte. Danach absolvierte er Studien zum Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und zum Vertriebsingenieur technische Produkte. Sein Einstieg in die Elektrowerkzeug-Branche war 1992 die Aufgabe als Vertriebsbeauftragter Berlin/Brandenburg im Bereich Elektrowerkzeuge bei Bosch. Seit 1996 war Bobe in unterschiedlichen Führungspositionen im Vertrieb und Marketing bei Bosch Elektrowerkzeuge tätig, wo er zuletzt für den Ausbau des Vertriebs im Bereich Business Development in Zentraleuropa verantwortlich war. Bei Metabo ist Bobe künftig für die 100-köpfige Vertriebsmannschaft und das Handelsgeschäft in Deutschland verantwortlich.

„Sven Bobe ist ein absoluter Fachmann, der die Handelslandschaft im Bereich der Elektrowerkzeuge für professionelle Anwender kennt wie kaum ein Zweiter. Bei Metabo sind wir der Überzeugung, dass wir nur in einer engen Partnerschaft mit dem Fach- und Produktions-Verbindungs-Handel (PVH) unseren Kunden in Handwerk und Industrie den erstklassigen Service bieten können, den sie zu Recht von uns erwarten. Deshalb passen unsere Vertriebsstrategie und der berufliche Hintergrund von Sven Bobe hervorragend zusammen, und wir sind sehr froh, dass wir ihn für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten“, sagt Horst W. Garbrecht, der Vorstandsvorsitzende von Metabo.

Auch Henning Jansen, Direktor Vertrieb Europa bei Metabo, freut sich über den prominenten Neuzugang in seinem Team: „Wir arbeiten derzeit intensiv an neuen Konzepten und Ansätzen, um die Zusammenarbeit mit dem Handel künftig weiter zu verbessern und zu intensivieren. In dieser Phase ist ein Mann wie Sven Bobe mit seiner konzeptionellen Erfahrung und seinem Wissen über den fachhandelsorientierten Vertrieb eine äußerst wertvolle Verstärkung, denn er kann uns auf diesem Weg sehr helfen.“