Sempergreen führt das Artenvielfaltpaket für Gründächer ein

Kategorie: Die Grüne Stadt

Mittwoch den 01.02.2017

Im Jahr 2050 werden nach Schätzung siebzig Prozent der Weltbevölkerung in Städten wohnen. Aufgrund dieser Verstädterung geraten Pflanzen und Tiere in Bedrängnis und werden nach einem neuen Lebensraum suchen. Gründächer können Raum für das Wachstum der Natur in der Stadt bieten.

Das Artenvielfaltpaket (Foto: Sempergreen)

Um den ökologischen Wert von extensiven Gründächern zu erhöhen, führt Sempergreen das Artenvielfaltpaket ein. Durch die Verwendung dieses Komplettpaketes leisten Sie nicht nur einen Beitrag zur Natur in der Stadt, sondern auch zur Gesundheit und dem Wohlbefinden von Mensch und Tier.

Nistmöglichkeiten, Schutz und Nahrung

Die Ausweitung von städtischen Gebieten sorgt dafür, dass das vorhandene Ökosystem gestört wird. Durch das Begrünen von steinernen Flächen, kehrt die Natur in die Stadt zurück. Gründächer sind hierzu eine hervorragende Methode. Von Natur aus ziehen Gründächer bereits Bienen, Schmetterlinge und Insekten an. Das Artenvielfaltpaket von Sempergreen geht noch einen Schritt weiter. Durch die Verwendung dieses Pakets fügen Sie Ihrem extensiven Gründach Nistmöglichkeiten, Schutz und Nahrung hinzu. So entsteht ein günstiger Einfluss auf die Lebensbedingungen von Vögeln, Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten.

Sorgfältige Zusammenstellung mit der Schmetterlingsstiftung

Sempergreen hat das Artenvielfaltpaket in Zusammenarbeit mit der Schmetterlingsstiftung sorgfältig zusammengestellt. Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl der Produkte war, dass sie einen positiven Beitrag zu den Lebensbedingungen von Vögeln, Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten in Form von Nistmöglichkeiten, Schutz und Nahrung liefern mussten. Darüber hinaus musste das Paket für jeden Dacheigentümer einfach anwendbar sein.

Das Komplettpaket

Das Sempergreen Artenvielfaltpaket ist ein Komplettpaket, bestehend aus Sand, biodiversem Sempergreen Dachgartensubstrat, Kies, bunten Maassteinen, Baumstämmen und einem artenreichen Pflanzenpaket mit ausdauernden Pflanzen, Kräutern und Gräsern sowie einem Insektenhotel von der niederländischen Vereinigung Natuurmonumenten. Zum Aufbringen des Sempergreen Artenvielfaltpaketes ist eine Dachfläche von 6 m² erforderlich. Auch die Verwendung in Gärten zählt zu den Möglichkeiten.