Neuer Doosan-Kompaktbagger DX10Z

Kategorie: Baumaschinen und Baugeräte

Mittwoch den 01.03.2017

Doosan hat den neuen Kompaktbagger in Kurzheckbauweise DX10Z vorgestellt. Der DX10Z wurde im unternehmenseigenen Entwicklungszentrum für Europa, den Nahen Osten und Afrika in Dobris, Tschechische Republik, entwickelt. Er eignet sich ideal für den Einsatz in den Bereichen Bauwesen, Vermietung, Abriss, Landschaftsbau sowie für alle anderen Anwendungen, bei denen Leistung, kompakte Abmessungen, Komfort und Maschinenstandfestigkeit gefragt sind.

Foto: Cornelia Eisenstein/Doosan Benelux S.A.)

Der DX10Z ist ein wahrhaft kompaktes Modell und lässt sich einfach transportieren. Mit Ketten und einem vollständig eingezogenen Frontschild besitzt die Maschine eine Breite von nur 710 mm und passt so durch die meisten Türen. Darüber hinaus erleichtert das als Serienausrüstung erhältliche klappbare TOPS-Fahrerschutzdach, das die ISO 12117-Vorschrift erfüllt, den Zugang zur Baustelle.

Die verschiebbare Schildverlängerung befindet sich fest an der Maschine und hat keine losen Teile mehr, die aufbewahrt werden müssen und leicht verloren gehen können. Die Schildverlängerungen lassen sich einfach in ihre Innenpositionen schieben und verringern so die Gesamtbreite.

Trotz seiner kompakten Abmessungen macht der DX10Z keine Kompromisse in puncto Leistung. Dank seiner Unterwagenkonstruktion liefert der DX10Z für einen Bagger dieser Klasse ausgezeichnete Hubkräfte in Kombination mit einer maximalen Grabtiefe von 1,82 m und einem Maschinengewicht von 1176 kg.

Keine Kompromisse in puncto Fahrerkomfort

Darüber hinaus geht der DX10Z keine Kompromisse hinsichtlich des Fahrerkomforts ein, sondern bietet ein Fahrerumfeld, das an größere Baggermodelle erinnert. Die großzügige Beinfreiheit für den Fahrer, das geringe Maschinengeräusch und die anstelle von Hebeln eingesetzten verstellbaren Joysticks, wie man sie von größeren Baggern kennt, sorgen beim DX10Z nochmals für mehr Bedienerfreundlichkeit.

Die Position der Joystick-Steuerung lässt sich beim DX10Z an die bevorzugten Stellungen unterschiedlicher Fahrer anpassen. Damit die Maschine betrieben werden kann, muss die gleichzeitig als Armlehne dienende linke und rechte Konsole abgesenkt und verriegelt werden. Dank einem in Serienausrüstung erhältlichen zweiten Drehzahlbereich kann der DX10Z seine Position schnell auf Baustellen ändern, wodurch Arbeiten schneller abgeschlossen werden und effizienter gearbeitet werden kann.

Der hydraulisch ausfahrbare Unterwagen verleiht dem DX10Z eine der breitesten Stellungen im Kompaktbaggersegment. Ausgefahren beträgt die Breite der quadratischen Grundfläche 1100 mm, was unübertroffene Standfestigkeit bietet. Die Arbeitsgruppe ist kastenförmig konstruiert, wodurch sie stabil ist, aber gleichzeitig das Gesamtgewicht der Arbeitsgruppe reduziert.

Als echter Kompaktbagger in Kurzheckbauweise verleiht der kurze Hecküberhang des DX10Z dem Fahrer volles Vertrauen in die Maschine, wodurch er sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Metallabdeckungen und ein großes Gussgegengewicht bieten ausgezeichneten Eckenschutz und extra Widerstandsfähigkeit.

Bei der Arbeitsgruppe des DX10Z befindet sich der Zylinder über dem Ausleger, sodass er nicht beschädigt werden kann. Die Schläuche für die Zusatzhydraulik sind im Ausleger geführt, um Schäden bei der Arbeit zu vermeiden. Diese beiden Leistungsmerkmale verlängern die Maschinenlebensdauer.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die einfache Wartung gelegt: die Maschine besitzt für die tägliche Wartung der Hauptkomponenten, Kontrolle des Kraftstofffüllstandes und Betankung (Tankverschluss mit verschließbarem Deckel) nur einen einzigen Zugangspunkt.

Der DX10Z ist mit dem Kubota-Motor D722 ausgerüstet, einem der bekanntesten Motoren für das Kompaktbaggersegment. Dies sorgt für Zuverlässigkeit sowie geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung, ein Muss bei Arbeiten auf engstem Raum.

Das Kühlsystem liefert die branchenweit beste Leistung, wichtig beim Arbeiten auf beengtem Raum, wo die Luftzirkulation minimal ist. Wenn die Maschine häufig mit einem Hydraulikhammer eingesetzt werden, sorgt der Abbruchsatz für zusätzliche Kühlung, sodass der Hydraulikhammer auch in warmen Umfeldern im Dauerbetrieb verwendet werden kann. Dies ist auf dem Markt einzigartig und macht dieses Modell ideal für Abrissarbeiten in Gebäuden.