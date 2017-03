Florall awards für Gartenbauerzeugnisse mit Mehrwert

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile > Beetpflanzen und Gehölze

Montag den 20.03.2017

Gartenbauerzeugnisse mit Zusatztrumpf sind als Überraschungseffekt für Kunden stets willkommen in der grünen Branche. Daher liegt es auf der Hand, dass die jüngsten Awards der Florall-Messe, die am 06.03.2017 im belgischen Waregem verliehen wurden, Neuheiten zukamen, die neben dem Zierwert noch mehr zu bieten haben.

bienenfreundliche Rose Rhus Koniferen (Fotos: © VLAM)

Gold ging an eine bienenfreundliche Rose, Silber wurde einem kompakten, aromatischen Rhus zuteil und last but not least wurden Koniferen mit Storytelling mit dem Award in Bronze ausgezeichnet.

Gold für eine bienenfreundliche Rose

Preisträger des Florall Awards in Gold ist eine bienenfreundliche Rose. Das Rosen-Sortiment wurde speziell für Bienen gezüchtet. Die Fachjury hob hervor, dass die Rose - neben dem Zierwert oder dem Duft, den traditionelle Rosenpflanzen verströmen - mit einem deutlichen Mehrwert als Nutzpflanze punktet. „Biodiversität im Hinblick auf Bienen ist ein aktuelles Thema, dem dieses Rosensortiment perfekt gerecht wird“, so die Jury.

Offene Blütenformen sind ideal für Bienen. Bei dieser Neuheit ist der Nektar dank der einfachen oder halbgefüllten, in großen Rispen angeordneten Blüten, sehr gut erreichbar. Ein gelbes Blütenherz erhöht zudem die Sichtbarkeit für Bienen.

Die Rosen zeichnen sich durch kompakten Wuchs und schönes, glänzendes grünes Laub aus. Der üppige Blütenreichtum ist ein weiterer Pluspunkt. Die Staubgefäße inmitten der attraktiven Blüte bilden einen schönen farblichen Kontrast. Die Blütezeit reicht vom Frühsommer bis zum Beginn der Frostperiode.

Die Rosen werden 40 bis 50 cm hoch und sind äußerst krankheitsresistent. Bienenfreundliche Rosen sind pflegeleicht. In puncto Beschnitt sind sie vielseitig. Die Neuheit eignet sich für Parkanlagen sowie Rand- und Kübelbepflanzungen; außerdem bietet sie vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, beispielsweise mit Sträuchern oder Stauden. Die neue Rose ist in sechs Farben verfügbar: bienenfreundliches Rot, weiß, aprikosenfarben, gelb, rosa und hellrot. Die Kreuzung geht auf Rosen Tantau zurück und wird in Belgien von Carl Van Sante vertrieben. Nähere Informationen: 1. Link

Silber für kompakten, aromatischen Rhus

Für die Neuzüchtung Rhus aromatica GRO-LOW NOBLE® wurde die Baumschule De Nolf mit dem Florall Award in Silber ausgezeichnet. Bei der Neuheit handelt es sich um einen bodendeckenden, niedrig wachsenden Strauch mit einer maximalen Wuchshöhe von 50 bis 60 cm, der durch aromatische Zweige hervorsticht. Überzeugt hat die Jury in erster Linie die Kompaktheit. „Das eröffnet Rhus neue Gebrauchsmöglichkeiten“, verlautete es aus Jurykreisen. „Dieser Rhus eignet sich bestens für Beet- oder Terrassenkübelbepflanzungen. Auch stellt der aromatische Charakter eine Besonderheit dar.“

Im Gegensatz zu anderen Sumachgewächsen ist die Neuheit nicht giftig. Dieser Rhus wartet das ganze Jahr hindurch mit Überraschungen auf. Zu Beginn des Frühjahrs sind gelbe Blüten an den Zweigenden zu sehen. Im Herbst verfärbt sich das Laub in ein schönes Rot. Die Gro-Low-Neuheit stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden, ist extrem winterhart und kann überall ausgepflanzt werden. Seine besondere Pracht entfaltet der Rhus in der Niederebene oder beispielsweise an Straßenrändern.

Nähere Informationen: 2. Link

Bronze für Koniferen mit Storytelling

Storytelling ist aktuell ein wichtiges Marketinginstrument. Dabei dreht sich alles um die Geschichte, die hinter einem Produkt steht, wobei der Fokus auf Authentizität und Ursprung liegt. Mit dem Florall Award in Bronze wurde ein Konzept geehrt, das dem Verbraucher einen Mehrwert bietet. Das Konzept ‘Plants of the world’ versteht sich als Bindeglied zwischen einem eher traditionellen Koniferen-Sortiment und dessen besonderen Eigenschaften, Herkunft und Gebrauchsmöglichkeiten.

Nähere Informationen: 3. Link