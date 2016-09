Kehrmaschinen sind wertvolle Helfer im Winter

Kategorie: Fahrzeuge > Winterdienst

Freitag den 30.09.2016

Im Winterdienst muss schnell und effizient geräumt werden. Denn auch bei Schnee und Eis muss das gefahrlose Begehen der Gehwege gewährleistet sein. Daher gilt für Anwohner eine Räumpflicht. An Werktagen in der Zeit von 7 bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr müssen Schnee und Eis beseitigt werden – notfalls auch mehrmals am Tag.

Cleanmeleon 2 XL mit Radialbesen befreit auch große Hofflächen mühelos vom Schnee. (Foto: Westermann Radialbesen)

Wer größere Flächen zu räumen hat, stößt hierbei mit einer herkömmlichen Schneeschaufel schnell an seine körperlichen Grenzen. Ganz abgesehen von dem enormen Zeitaufwand, der dafür nötig ist. Wohl dem, der für diesen Fall auf eine komfortablere Alternative wie eine Kehrmaschine zurückgreifen kann.

Diese leistet nicht nur im Frühling, Sommer und Herbst hervorragende Dienste bei der Beseitigung von Blütenstaub, Laub und sonstigen Verschmutzungen, sondern ist auch im Winter ein wertvoller Helfer. Für kleinere Flächen und kürzere Gehwege eigenen sich beispielsweise die ganzjährig einsetzbaren, handgeschobenen Radialbesen der Akku- und Honda-Serien von Westermann Radialbesen. Zum einen fegen sie dank ihres Bürstenwinkels den Schnee auch wandbündig und auf unebenen Böden einwandfrei, zum anderen verhindern die tiefen Profile ihrer Vollgummiräder ein Wegrutschen auf dem Schnee. Übrigens: Auch nasse und schwere Schneemassen stellen für diese kompakten und leicht zu bedienenden Geräte kein Problem dar.

Für die Räumung größerer Hofflächen und Plätze sowie längerer Gehwege bieten sich die Aufsitzkehrmaschinen Cleanmeleon 2, Cleanmeleon 2 XL und der Dozer mit Anbau-Radialbesen oder Schneeschild an. Letzteres ist nach links oder rechts schwenkbar, so dass die Schneemassen mühelos zur gewünschten Seite geschoben werden können. Auch der Radialbesen fegt schwere, nasse Schneemassen dank der starken Hydraulikleistung der Trägerfahrzeuge problemlos zur Seite. Anschließend kann mittels ebenfalls montierbarem Streuwagen noch Streumittel wie Sand, Split oder Salz ausgebracht werden.

Ist der Winter schließlich ausgestanden, befindet sich das Streumittel häufig noch auf den geräumten Flächen. Gerade Salze und Splitt können dann Böden, Schuhe oder Fahrzeuge beschädigen. Das Streugut lässt sich ebenfalls mit dem Anbau-Radialbesen mühelos und schnell entfernen.