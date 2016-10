Weltpremiere des neuen Van MAN TGE

Kategorie: Fahrzeuge > Nutzfahrzeuge

Donnerstag den 06.10.2016

Ausgesprochen rege war das Besucherinteresse am neuen MAN TGE, der als Weltpremiere in Hannover vorgestellt wurde. Das Fahrzeug wird es zukünftig in unterschiedlichen Karosserievarianten wahlweise mit zwei Radständen, drei Fahrzeuglängen und -höhen geben sowie mit Motorleistungen zwischen 75 kW / 102 PS und 130 kW / 177 PS.

Mit der Weltpremiere des neuen Vans MAN TGE auf der IAA 2016 rundet MAN seine Produktpalette nach unten ab (Foto: MAN)

Die drei Ausstellungsfahrzeuge, die mit ihren Aufbauten die Themen Bau, Verteilerverkehr und Werkstattmobil darstellten, wurden vom Publikum ausgiebig unter die Lupe genommen und führten oftmals zu konstruktiven und praxisorientierten Gesprächen mit dem Standpersonal.

Positive Resonanz kam vor allem auch aus den Reihen langjähriger Kunden, die nun in der Tonnage zwischen 3,0 und 5,5 Tonnen mit dem gleichen Service rechnen können, wie bei den schweren Trucks von MAN. Dieser ist unter anderem bekannt durch seine unkomplizierte Hilfe auch ohne Werkstatttermin, seine schnelle Verfügbarkeit im Notfall auch am Wochenende und nachts sowie durch seine sehr langen Öffnungszeiten. Selbstverständlich steht dabei der Service für das Komplettfahrzeug – wie auf der Messe gezeigt – ebenso im Fokus wie flexible Wartungs- und Reparaturverträge. Für den MAN TGE gab es auf der Messe bereits mehrere Hundert dokumentierte Kaufabsichten.