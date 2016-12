Neue Spezialsäge für den Baum: Flexibler, leichter, schneller

Kategorie: Park- und Aussenanlagen > Pflege

Donnerstag den 08.12.2016

Ob am Boden, im Baum oder von einer Hebebühne aus: Die neue Baumpflegesäge ECHO CS-2511TES kann überall genutzt werden. Das kompakte Leichtgewicht reiht sich zu Recht in das Sortiment des Metzinger Traditionsherstellers ein. Neben dem Prädikat "Leichteste Säge ihrer Klasse" sind es vor allem die durchdachten Details, die das Herz der Profis höher schlagen lassen.

ECHO CS-2511TES (Foto: ECHO Motorgeräte)

Auch wenn in diesem Winter laut Wetterprognosen höchstwahrscheinlich kein meterhoher Schnee unsere Straßen zieren wird, eines ist sicher: Kalt wird es auf jeden Fall. Und wenn die Temperaturen auf unter minus fünf Grad Celsius sinken, schädigt der Frost unsere Bäume. Umso wichtiger, dass vor der größten Kälte einige Schutzmaßnahmen getroffen werden. Also schnell die Bäume zurückschneiden: Schadhafte Stellen, abgestorbene Äste und zu lang gewordenen Triebe müssen gekürzt werden. Das sorgt nicht nur für eine gute Form, es hilft auch den neuen Trieben im Frühling dabei, wieder stark und gesund zu wachsen.

Und so leicht sich das auch anhören mag: Es erfordert Fachwissen und Erfahrung, diese Arbeiten zu erledigen. Profis wissen, was in schwindelerregender Höhe zu tun ist und haben zudem die richtigen Geräte zur Hand. So wie die neue Baumpflegesäge CS-2511TES aus dem Hause ECHO Motorgeräte. Das Spezialgerät bringt gerade mal 2,3 Kilogramm auf die Waage. Warum so wenig? Weil die Entwickler der Säge wissen, dass man bei langen Einsätzen auf dem Baum für jedes Pfund weniger dankbar ist. Doch wenig Gewicht muss im Umkehrschluss nicht automatisch wenig Leistung bedeuten. Ganz im Gegenteil: In dem starken 2-Takt-Motor schlagen 1,1 Kilowatt pure Leistung!

Die volle Leistung erreicht der Motor natürlich, wenn er schon warmgelaufen ist. Aber gerade im Winter, wenn es draußen richtig kalt wird, ist das oftmals nicht der Fall. Trotzdem soll die Motorsäge auch dann schnell und unkompliziert anspringen. Dafür gibt es die manuelle Kraftstoffpumpe, die den Kraftstoff direkt in den Vergaser befördert. So ist die ECHO CS-2511TES auch bei kaltem Motor schnell einsatzbereit. Doch nicht nur daran zeigt sich, dass bei ECHO auch auf die äußeren Umstände im winterlichen Einsatz geachtet wird: Während den Sägearbeiten sind kleine Nadeln und feiner Unrat, die durch die Luft fliegen, leider kaum vermeidbar. Damit dieser Dreck aber nicht in das Gehäuse eindringt und die Arbeit behindert, gibt es die besonders schmalen Luftschlitze an der Seite der kompakten Säge.

ECHO Motorgeräte legt viel Wert auf die Langlebigkeit und die hohe Qualität seiner Geräte. Dass er es damit auch ernst meint, beweist der Metzinger Traditionshersteller spätestens bei der einzigartigen Garantieleistung. Denn hier sind nicht nur private Nutzer inbegriffen, die sich über ganze fünf Jahre Garantieleistungen freuen dürfen, sondern auch die kommerziellen Anwender. Auch bei schonungsloser gewerblicher Nutzung gilt für die Profis: Volle zwei Jahre Garantie sind sicher.

Technische Daten

ECHO CS-2511TES 25,0 cm³ Hubraum | 1,1 kW Leistung | 2,3 kg Gewicht | leichteste Baumpflegesäge ihrer Klasse | 469,00 € UVP (inkl. MwSt.)