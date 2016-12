FLL-Fachtagung „Vertikalbegrünungen im Innenraum“

Kategorie: Verbände und Organisationen > Aus- und Weiterbildung

Sonntag den 11.12.2016

Mit der Fachtagung „Vertikalbegrünungen im Innenraum“ am 21. Februar 2017 im Bildungszentrum Gartenbau Essen bietet die FLL interessante Vorträge und spannende Diskussionsmöglichkeiten zu DER Trendbauweise „Vertikalbegrünungen“ in der Innenraumbegrünung an.

Die FLL erhofft sich belastbare (Erfahrungs-)Werte zu wichtigen technischen Parametern für die Planung, Ausführung und Pflege von Vertikalbegrünungen im Innenraum, um diese Bauweise auskömmlich im Rahmen der Überarbeitung der FLL-Innenraumbegrünungsrichtlinien, Ausgabe 2011, im RWA Innenraumbegrünung bearbeiten zu können.

Außerdem soll die Fachtagung neben den Themen der Fachvorträge auch ein gutes Wissensmanagement durch interdisziplinären Austausch und Diskussionen zwischen den anwesenden Teilnehmern und Referenten fördern und ermöglichen. Hierzu ist unter anderem eine Ausstellung für Produkt- und Systemhersteller in einem Gewächshaus auf dem Gelände des Bildungszentrums vorgesehen.

Das Programm der FLL-Fachtagung soll folgende Themen aufgreifen:

Übersicht zu bekannten Vertikalbegrünungs-Systemen mit anschließender Ausstellung von Produkten- und Systemen;

Entscheidungshilfen und Kostenstrukturen für vertikale – wandgebundene Innenraumbegrünungen;

Hinweise zu Planung Ausführung und Pflege von Vertikalbegrünungen;

LED-Beleuchtung zur Akzentuierung von Vertikalbegrünungen;

Bedeutung von (Vertikal-) Begrünungen für die Lufthygiene im Innenraum aus medizinischer Sicht;

Vermeidung von negativen Wechselwirkungen zwischen Vertikalbegrünungen und Raumluft-Temperatur (RLT)-Anlagen aus baubiologischer Sicht;

Die Anerkennung von Fortbildungspunkten bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen für Landschaftsarchitekten und Architekten wird beantragt.

Weitere Informationen zur Anmeldung sowie das vollständige Programm werden im Januar 2017 zum Abruf auf die FLL-Homepage eingestellt oder können alternativ bei der FLL-Geschäftsstelle als Programmflyer angefordert werden.