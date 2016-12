Verantwortungsvoller Pflanzenschutz

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile > Dünger und Substrate

Donnerstag den 15.12.2016

Moderner Pflanzenschutz bedeutet für den Anwender heute nach wirtschaftlichen und umweltschonenden Prinzipien zu arbeiten. Gefragt sind Produkte, die beide Kriterien erfüllen.

Bild links: Standortgerechte Auswahl von Gehölzpflanzen und besondere Sorgfalt bei der Pflege geben öffentlichem Grün Struktur und Charakter. Der spezielle Azet Profi BaumDünger von Progema enthält Wirkstoffe, die den individuellen Sofortbedarf der Pflanzen decken und gleichzeitig die längerfristige Versorgung sicherstellen. Bild rechts: Der mit Endo- und Ekto-Mykorrhiza-Pilzen angereicherte BaumDünger von Progema - der Profi-Marke des Gartenspezialisten Neudorff - erhöht die Stresstoleranz von Bäumen,

Der Pflanzenschutz-Spezialist Progema hat seinen Sortimentsschwerpunkt genau in diesem Bereich. Bewährte Produkte wie beispielsweise Spruzit Neu und Sluxx HP ermöglichen eine rückstandsfreie Produktion. Neue Produkte wie der Profi Vital BodenAktivator sorgen für verbesserte Wachstumsbedingungen, was den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren kann.

Zur IPM präsentiert Progema sein erfolgreiches Produktprogramm mit einem eigenen Stand in der Galeria, Stand GA6. Der Claim „Pflanzen verantwortungsvoll schützen“ wird als klares Statement zu umweltschonenden Produkten überzeugend in Szene gesetzt.

Progema bietet bundesweit und international eine Vielzahl von Produkten an, die speziell für die Erfordernisse in Gartenbau und Landwirtschaft optimiert wurden. Auf der IPM setzt das Unternehmen vier Schwerpunkte und stellt die Produkte Finalsan Plus, RapidGo, Profi Vital BodenAktivator sowie die erfolgreichen Azet Dünger in den Mittelpunkt.

Zu den Schwerpunkt-Themen

Finalsan Plus ist ein bewährtes Totalherbizid gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter. Das Mittel enthält den Wirkstoff Pelargonsäure, der die Zellmembranen der Epidermiszellen der Pflanze zerstört. Dadurch verlieren die Zellen ihre Inhaltsstoffe, die Pflanze vertrocknet schnell. Der zweite Wirkstoff Maleinsäurehydrazid verhindert die Zellteilung in Wurzel und Spross und damit den Wiederaustrieb.

RapidGo ist ein hoch effektiver Grünbelag-Entferner, der als Inhaltsstoff Nonansäure nutzt, die auch in einigen natürlichen Ölen sowie in Pflanzen der Storch­schnabelgewächse (Geraniaceae) vorkommt. Der Wirkstoff durchdringt die Zellstrukturen der Grünbeläge. Dadurch geben diese ihre Zellinhaltsstoffe rasch ab und trocknen aus. Einsatzmöglichkeiten sind im Gewächshaus und im Freiland die Grünbeläge an Scheiben, auf Tischen, Mauern, Wegen und Töpfen. RapidGo wirkt langfristig neuen Belägen entgegen.

Profi Vital BodenAktivator mit Neudorffs Terra Preta sowie Urgesteinsmehl und verschiedenen Mikroorganismen zur langfristig stabilen Bodenverbesserung: Das staubarme Granulat optimiert die Pufferung von Salzbelastungen, lockert schwere Tonerde, aktiviert nachhaltig das Bodenleben und reduziert die Nährstoffauswaschung.

Azet Dünger sind bewährte Volldünger aus tierischen und pflanzlichen Rohstoffen, die ihr besondere Leistungsfähigkeit durch die zusätzliche enthaltenen Mykorrhiza-Pilze erreichen. Die Profi-Dünger gibt es in speziellen Formulierungen für verschiedene Anwendungen z.B. im Rasen-Management oder bei Pflanzungen und als Universaldünger zur Erhöhung der Stressresistenz sowie zum Ausgleich spezifischer Nährstoffmängel.