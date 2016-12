18. Großbeerener VOB-Tag am 24. Februar 2017

Kategorie: Verbände und Organisationen > Aus- und Weiterbildung

Dienstag den 20.12.2016

Auch dieses Jahr findet der traditionelle Großbeerener VOB-Tag wie gewohnt am letzten Freitag im Februar, also am 24.Februar 2017 im Kuppelsaal der LAGF in Großbeeren statt. Dabei handelt es sich erneut um eine Gemeinschaftsveranstaltung des Fachverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg und der Lehranstalt für Gartenbau und Floristik Großbeeren.

Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg

Inhaltlichen Schwerpunkt bilden die gesetzlichen und technischen Neuerungen der letzten Wochen und Monate sowie die immer wieder auftretenden Hinweispflichten gegenüber dem Verbraucher. Dabei konnten Referenten zu den folgenden Themen gewonnen werden:

Die Änderungen im unterschwelligen Vergaberecht

Der Verbraucherbauvertrag und das BGB Hinweispflichten gegenüber dem Verbraucher: Inhalt und Umfang in der Gesamtschau Pflanzenarbeiten neu geregelt: Die Neuregelung der DIN 18916

Im Anschluss an die Vorträge findet eine Podiumsdiskussion statt – wie immer auch mit aktuellen Fragen aus dem Plenum.

Die Tagung beginnt um 10 Uhr und wird voraussichtlich um 17 Uhr beendet sein.

Anmeldungen: siehe Link

Dabei ist auf die Bildungsstiftung GaLaBau hinzuweisen, durch deren freundliche Unterstützung die Teilnahmegebühr für Azubis und Studenten in diesem Jahr erneut stark ermäßigt angeboten werden kann.