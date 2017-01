Nokian Heavy Tyres erweitert das Angebot der erfolgreichen CT-Reihe

Kategorie: Fahrzeuge > Traktoren

Dienstag den 17.01.2017

Nokian Heavy Tyres, einer der weltweit führenden Reifenhersteller für Forstmaschinen, erweitert das Angebot der Nokian CT-Reihe um vier neue Größen. Nach der Produkteinführung des CT-Reifens in der Dimension 650/55R26.5 auf der Landtechnik-Messe Agritechnica vor drei Jahren wurde er von Kunden sehr gut bewertet.

CT-Reifen (Foto: Nokian Heavy Tyres)

Dank seiner Vielseitigkeit wird er für schwerste Ladungen unter schwierigen Bedingungen wie welligem Gelände, auf Baustellen oder im Landwirtschaftssektor eingesetzt. Nun sind die CT-Reifen auch in den Größen 560/60R22.5, 600/50R22.5, 600/55R26.5 und 600/60R30.5 verfügbar.

„Die Güter, die im Landwirtschaftssektor auf den Feldern und auf Straßen transportiert werden, werden zunehmend größer und schwerer. Unsere Kunden nutzen ihre Fahrzeuge nicht nur im Agrarsektor, sondern setzen sie auch oft im Baubereich ein. Herkömmliche Reifen für die landwirtschaftliche Nutzung halten dieser extremen Last nicht stand oder werden schnell verschlissen – sei es aufgrund der schnellen Abnutzung oder des hohen Durchstichrisikos. Dank seiner Flexibilität wird der Nokian CT in all diesen Bereichen eingesetzt“, betont Tero Saari, Project Manager bei Nokian Heavy Tyres.

Hohe Lebensdauer

Großer Pluspunkt des Nokian CT ist seine hohe Lebensdauer. Die Laufflächenoberfläche beträgt zwischen 22 und 27 Millimetern und ist um bis zu 29 Prozent tiefer als vergleichbare Reifen in dieser Kategorie. Die dickere Laufflächenstruktur in Verbindung mit der sehr strapazierfähigen Gummimischung verlängert die Lebensdauer des Reifens erheblich. Der Nokian CT verfügt, zusätzlich zu den bereits vorhandenen zwei Schichten, über drei weitere Stahlschichten, die für einen höheren Schutz gegen Durchstiche sowie mehr Stabilität sorgen. Somit lassen sich auch große Ladungen auf steinigen Oberflächen problemlos transportieren.

Mit seiner breiteren Lauffläche liegt der Nokian CT deutlich stabiler auf der Straße als vergleichbare Reifen in diesem Segment. Das führt beispielsweise zu geringerer Bodenverdichtung und mehr Stabilität beim Entladen eines Anhängers. Zusätzlich werden die Stabilität und der Komfort beim Manövrieren und Lenken von Gülleanhängern oder Erdbewegungsfahrzeugen gewährleistet. Dank der breiteren Lauffläche liegt jedes Fahrzeug solide auf der Straße – ein Traktor kann damit problemlos schwere Lasten ziehen.

Die asymmetrische Blockanordnung des Laufflächenprofils senkt den Geräuschpegel erheblich. Die Profilrillen sind winkelförmig angeordnet und verfügen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften, so dass sich Schlamm und Steine nicht in den Rillen sammeln.

„Unser Ziel war es, einen vielseitigen Reifen zu entwickeln, der sowohl von Landwirten als auch Bauunternehmern eingesetzt wird, weil er dank seiner Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für sie wirtschaftlich die beste Wahl darstellt. Unsere Kunden verfügen dank Nokian CT über die Freiheit, ihre Fahrzeuge vielseitig zu nutzen – für schwere Erdbewegungen, auf Straßen und im Gelände – der Nokian CT hält stand“, ergänzt Tero Saari.

6000 Stunden problemlos im Einsatz

Stabilität bei hoher Belastung ist beispielsweise für die Firma A&G Erdbewegung und Transporte aus Düren von unschätzbarem Wert. Das Unternehmen hatte Probleme mit der Haltbarkeit seiner vorherigen Reifen und entschied sich daher für einen Wechsel auf Nokian CT. „Das war vor drei Jahren“, sagt Günter Zens von A&G Erdbewegung und Transporte. „Mittlerweile sind die ältesten CT-Reifen bereits ca. 6000 Stunden im Einsatz – ohne Probleme.“

Zens, der fast ausschließlich im Off-Road-Betrieb tätig ist, schätzt die sehr gute Selbstreinigung des Nokian CT. „Wir fahren viel im weichen Sand. Es ist wichtig, dass der Reifen sich selbst effektiv reinigt. In vielerlei Hinsicht ist der Nokian CT der perfekte Reifen für uns. Unsere voll beladenen Tridem-Anhänger, gezogen von einem schweren Fendt- Traktor, kommen auf ein Gewicht von 60 Tonnen. Doch auch mit diesen extremen Gewichten hat der Nokian CT keinerlei Probleme. Der Abrieb ist ausgezeichnet, bei Stabilität, Selbstreinigung und Pannensicherheit spielt der Reifen in seiner eigenen Liga“, fügt Zens noch hinzu.

Verfügbarkeit

Der Nokian CT ist ab sofort in den folgenden neuen Größen verfügbar:

560/60R22.5

600/50R22.5

600/55R26.5

600/60R30.5

Ursprüngliche Dimension, vorgestellt vor drei Jahren auf der weltweit größten Landtechnik-Messe Agritechnica: 650/55R26.5

Video zu diesem Thema

Nokian CT BAS tyre – Stability for transporting high loads.