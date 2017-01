Helleborus Gold Collection®Ice N‘Roses® Star auf der IPM

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile

Samstag den 28.01.2017

Von: ZVG

Erstmalig ließen der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) und die Messe Essen als Veranstalter des Neuheitenschaufensters auch die Besucher zu Wort kommen und entscheiden, welche der 61 eingereichten Pflanzenneuheiten aus 8 Kategorien für sie der absolute Favorit ist.

Der Publikumspreis als Pflanzenneuheit 2017, in der Kategorie Stauden, wird (v. l. n. r.) von Eva Kähler Theuerkauf, Präsidentin des Landesverbandes NRW an die Preisträger Annika Kuppe und Maria Heug übergeben. ‘Helleborus Gold Collection®Ice N‘Roses®‘ ist der Favorit der Fachbesucher der IPM. (Fotos: ZVG/Schubert)

Den Publikumspreis gewonnen hat die ‚Helleborus Gold Collection®Ice N‘Roses®‘, die bereits am Eröffnungstag von der Jury als Pflanzenneuheit 2017 in der Kategorie Stauden gekürt wurde. Am letzten Messetag konnte die Beiratsvorsitzende der IPM, Eva Kähler-Theuerkauf, der Firma Heuger Gartenbaubetriebe aus Glandorf auch die Urkunde für den Publikumspreis überreichen.

Die neue Helleborus-Serie ist ein züchterisches Highlight. Sie vereint die guten Eigenschaften aus Christrosen, mit denen der Lenzrose und Schneerose und ergänzt das Sortiment um reizvolle neue Sorten.