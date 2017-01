BHGL-Messerundgang zum Berufseinstieg auf der IPM 2017

Kategorie: Verbände und Organisationen > Aus- und Weiterbildung

Montag den 30.01.2017

Von: ZVG/BHGL

Am Mittwoch, 25.01.2017, nutzten 20 Studierende und junge Absolventen aller Hochschulen mit der Fachrichtung Gartenbau die Möglichkeit, an einem geführten Messerundgang des Bundesverbandes der Hochschulabsolventen / Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e. V. (BHGL) auf der Internationalen Pflanzenmesse in Essen (IPM) teilzunehmen.

Der ZVG begrüßt die Teilnehmer des BHGL Rundgangs. (Foto: ZVG)

Der Präsident des BHGL, Marc-Guido Megies, betonte: „Unser Motto „Wir schlagen Brücken“ wird beim Messerundgang besonders deutlich: Unternehmenräsentieren potenziellen zukünftigen Absolventinnen und Absolventen ihr Unternehmen, die Studierenden haben die Gelegenheit in kurzer Zeit verschiedene Branchen kennenzulernen und Firmenkontakte zu knüpfen.“

Beim gemeinsamen Forum „Beruf + Zukunft“ präsentierten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den laut Berufsfeldanalyse Gartenbau 2012/13 wichtigsten Arbeitsfeldern „Kulturtechnik und Pflanzenproduktion“, „Mitarbeiterführung und Arbeitsorganisation“, „Verkauf und Vertrieb“ sowie „Beratung“. Die TU München stellte den Masterstudiengang „Gartenbaumanagement“ vor und das Bildungszentrum Gartenbau Essen informierte über die ührungskräfteQualifikation für den Verkauf. BHGL-Präsident Megies präsentierte die vielfältigen Serviceangebote des BHGL zur Unterstützung von jungen Absolventinnen und Absolventen beim Berufseinstieg.

Auf der Gartenbauwissenschaftlichen Tagung des BHGL und der Gartenbauwissenschaftlichen Gesellschaft (DGG) vom 01.-04.03.2017 in Osnabrück soll der neue Informationsfilm „Berufschancen im Gartenbau“ präsentiert werden.