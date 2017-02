Baumschulen ziehen Bilanz für 2016 und präsentieren „florum - Holsteiner Baumschultage 2017"

Kategorie: Verbände und Organisationen

Donnerstag den 02.02.2017

Der Landesverband Schleswig-Holstein im Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. führte am 01. Februar 2017 seine Mitgliederversammlung im Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer S-H in Ellerhoop durch. Dabei zog der Berufs- und Wirtschaftsverband der 300 Baumschulen im Lande Bilanz für 2016 und stellte einem Reigen von Ehrengästen neue Projekte aus seiner Arbeit vor.

Logo "florum" Als Nachrücker für den ausgeschiedenen Ulf Krohn, Halstenbek, wurde Niels Reinke (links), Rellingen, in den Vorstand des BdB-Landesverbandes SH gewählt und von Axel Huckfeldt (rechts) beglückwünscht. (Foto: Mario J. Wienert, BdB SH) Dipl.-Ing. Stefan Backauf, Geschäftsführer der Backauf Computer GmbH, Elmshorn/Itzehoe, zeigt betriebliche Lösungen für Probleme bei der der Umstellung von ISDN auf ALL-IP auf. (Foto: Mario J. Wienert, BdB SH)

Die Baumschulen im Norden sind traditionell im Pinneberger Baumschulland konzentriert, beschäftigen rund 3.000 Mitarbeiter und erzielen einen jährlichen Produktionswert von ca. 200 Mio. EUR.

Marktlage: Rückblick 2016 und Perspektiven für 2017

Vorsitzender Axel Huckfeldt: „Die Schlagzeilen der letzten Wochen, Monate und Jahre haben mir nicht gefallen. Sie zeichneten für mich kein realistisches Bild der Lage der Baumschulwirtschaft. Natürlich befinden wir uns in einem europäischen Verdrängungswettbewerb mit all seinen negativen Seiten. Ursachen sind z. B. gestörte Märkte in Osteuropa und Russland und zu wenige Infrastrukturprojekte mit Pflanzenverwendung in Deutschland. Aber in diesem Zusammenhang von einer Krise zu sprechen halte ich für übertrieben. Die Nachfrage schwankt, ist aber immer vorhanden. Unser Produkt ist für eine lebenswerte Umwelt unverzichtbar. Mit weiterer Verdichtung der urbanen Lebensräume wird die Bedeutung unserer Pflanzen für den Menschen auch noch weiter steigen. Nur leider ist diese Erkenntnis noch nicht zu allen Städteplanern und -verwaltern durchgedrungen. Angesichts meist klammer kommunaler Kassen wird immer beim letzten Gewerk gespart und das ist nun mal das Grün. Die Nachfrage ist das eine, das andere ist der Preis. Es ist unbestritten: wir bekommen seit Jahren viel zu wenig Geld für unser Produkt. Da kann man klagen und jammern, aber den Preis machen wir letztlich zum großen Teil selbst. Der Preis regelt sich nach Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist vorhanden, schwankend und auf niedrigem Niveau."

Nach den Branchentreffen Anfang Januar bei der BdB-Wintertagung in Goslar und letzte Woche auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) wagte Huckfeldt eine leicht optimistische Zukunftsprognose für 2017: „Ich habe das Gefühl, dass die Anbaumengen unter dem Eindruck der aktuell schwierigen Marktverhältnisse bundesweit und gerade außerhalb der Anbaugebiete zurück gehen. Dies bedeutet, dass die Produktion in die Anbaugebiete zurückkehrt, weil hier die besseren Bedingungen herrschen. Als Holsteiner Baumschuler sind wir gefordert im harten Wettbewerb zu bestehen. Schlechte Zeiten sind gute Zeiten für gute Manager. Ein guter Gärtner zu sein reicht da nicht! Deshalb starten wir 2017 eine neue Holsteiner Gebietswerbung: die florum – Holsteiner Baumschultage. Mit dieser bundesweit einmaligen Kombination aus Tagen der offenen Tür und einer zweitägigen Vortragsveranstaltung wollen wir das Interesse unserer Kundengruppen wieder nach Holstein lenken und hoffen auf einige tausend auswärtige Besucher. Lassen Sie uns also wuchern mit unseren Pfunden und uns gemeinsam rüsten: mit unserer einzigartigen Grünen Kompetenz im Pinneberger Baumschulland. Dies möchten wir mit unseren Holsteiner Baumschultagen transportieren."

Umstellung des Telefonnetzes auf digitale Technik (VoIP) – was muss ich als Baumschulbetrieb beachten?"

Dipl.-Ing. Stefan Backauf, Geschäftsführer der Backauf Computer GmbH, Elmshorn/Itzehoe

Bis Ende 2018 werden ca. 4,5 Mio. gewerbliche Telefonanschlüsse von ISDN auf digitale ALL-IP-Technik umgestellt. Vorhandene Anschlüsse werden durch die Telekom gekündigt. Durch die Umstellung ist die Nutzbarkeit vorhandener Kommunikationssysteme gefährdet. Backauf zeigte auf, was dies für einen modernen Baumschul- bzw. Gartenbaubetrieb für Risiken beinhalten kann. Denn neben der Telefonie sind Hausnotruf- und Alarmanlagen sowie Faxgeräte betroffen. Backauf zeigte Lösungen auf, um rechtzeitig Störungen abzuwenden und die Funktionsfähigkeit technischer Anlagen zu gewährleisten.

Die Holsteiner Baumschulen laden ein:

„florum – Holsteiner Baumschultage" vom 16. - 25. August 2017

Grüne Fachtagung und Tage der Offenen Tür im Holsteiner Baumschulgebiet

Vom 16. bis 25. August 2017 wird das Pinneberger Baumschulland zum Treffpunkt der Grünen Branche: Baumschuler, Garten- und Landschaftsbau, Planer, Kommunen, Facheinzelhandel /Gartencenter) sowie der Systemhandel (Baumärkte) aus dem deutschspracheigen Raum (D, A, CH). Es werden ca. 5.000 Fachbesucher erwartet. Im Mittelpunkt der Fachmesse steht eine Grüne Fachtagung und Tage der Offenen Tür in den teilnehmenden Baumschulen.

Mit mehr Wissen zum Erfolg! Aktuelle Fragen, Problemstellungen und Lösungen rund um die Pflanze werden behandelt von namhaften Referenten. Demonstrationen und Fachführungen ergänzen das Programm. Verknüpfen Sie einfach Wissenszugewinn und Betriebsbesuche. Denn rund 75 moderne Baumschulbetriebe öffnen für Sie ihre Türen. Entdecken Sie die Leistungskraft der Holsteiner Gehölzproduzenten mit ca. 4.000 ha Anbaufläche und 300 Betrieben in der Region. Gleichzeitig bietet das Holsteiner Anbaugebiet den Besuchern optimale Voraussetzungen für einen intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch.