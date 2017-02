Gärten und Gärtnern als Beitrag der friedlichen Co-Existenz

Kategorie: Pflanzen und Pflanzenteile

Freitag den 24.02.2017

(ZVG/ISU) So international besetzt war die International Perennial Plant Conference noch nie: Zum 10-jährigen Jubiläum begrüßte die Organisatorin Anja Maubach in Grünberg 101 Teilnehmer und 8 Referenten aus 14 Ländern vom 10. bis 12. Februar in Grünberg.

V. l.: Prof. Cassian Schmidt, Matthias Hub, Aad Vollebregt, Anja Maubach und Georg Uebelhart (Foto: ISU)

In der gegenwärtigen politischen Lage sind Parks und Gärten sowie auch die Tätigkeit der Gärtner ein Beitrag für eine friedliche Co-Existenz, so Maubach bei ihrer Begrüßung. “Wir brauchen mehr Gärtner“, lautet ihr Credo – in jeder Stadt sollten Gärtnereien fußläufig erreichbar sein. Die Leidenschaft für Pflanzen und ihre Lebenswelten in Natur- und Kulturlandschaften, verbindet seit 10 Jahren die internationale Staudengemeinde mit intensivem fachlichem Austausch.

Über russische Phlox -Sorten berichtete Christian Kress aus Österreich. Möglichkeiten, Stauden aus entlegenen Teilen der Welt mitten in der Großstadt zu kultivieren, zeigte Sven Nürnberger mit dem Palmengarten in Frankfurt. Die Gattung Salvia mit ihrer großen Diversität wurde leidenschaftlich von Frank Fischer vertreten. Über Pflanzen an ihrem natürlichen Habitat von Cape to Cape, referierte Jo Bogaerts aus Belgien. Die fantastischen Aufnahmen sprachen für sich. Dan Benarick, aus den USA, stellte den Chanticleer Garden vor, der in seiner exquisiten Gestaltung und Anlage beeindruckend ist. Viele Inspirationen für die Gestaltung dieses Projektes wurden aus der Natur entnommen und individuell umgesetzt. Linnea Oskarrson aus Schweden berichtete über ein Forschungsprojekt in Schweden: Im Rahmen einer „plant heritage“ wurden Stauden gesammelt, die bis zum Jahr 1940 in Gärten gewachsen sind. So konnte eine umfangreiche lebendige Stauden-Genbank geschaffen werden. Diese klassischen Stauden werden wiederum im aktuellen Angebot der Staudengärtnereien besonders angeboten.

Troy Scott Smith berichtete über den neuen Ansatz, den Garten von Sissinghurst zu energetisieren. Mit viel Mut und Feingespür wird nun wieder ein lebendiger Garten geschaffen, der durch Zeit und Raum immer neu einlädt.

Für die Teilnehmer gab es erstmals an einem Abend die Möglichkeit Projekte, Entwicklungen und Ideen mit Stauden in Kurzbeiträgen vorzustellen.

Aad Vollebregt dankte als Vorstandsmitglied der Internationalen-Stauden-Union den Organisatoren und überreichte ihnen eine der von Prof. Cassian Schmidt speziell ausgesuchten Stauden. Georg Uebelhart erhielt als Initiator der Conference die Pionierpflanze Achilllea filipendulina `Bisch kek Gold´. Seine Nachfolgerin Anja Maubach die langlebige und widerstandsfähige Cistus laevofolius. Matthias Hub als Leiter und Gastgeber in der Bildungsstätte Gartenbau bekam die stresstolerante Euphorbia characias `Restonia´.

Die 11. International Perennial Plant Conference wird vom 9.-11. Februar 2018 stattfinden.