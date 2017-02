Volkswagen Nutzfahrzeuge und Handwerks-Junioren unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Kategorie: Fahrzeuge > Nutzfahrzeuge

Freitag den 24.02.2017

Volkswagen Nutzfahrzeuge und der Bundesverband der Junioren des Handwerks e. V. sind eine Kooperationsvereinbarung eingegangen. Damit räumt der Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen jungen Handwerkern Vorteile beim Kauf eines Caddy oder T6 EcoProfi als Geschäftsfahrzeug ein.

Ralf Asche, Verkauf an Zielgruppen im Vertrieb Deutschland bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (rechts), übergab die Kooperationsvereinbarung an René Fornol, Bundesvorsitzender der Junioren des Handwerks (links), im Kunden Center von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken. (Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge)

Als Nachwuchsorganisation des deutschen Handwerks treten die Junioren des Handwerks über alle Branchen für die Themen der jungen Generation ein. Dabei bilden junge motivierte Handwerker bis 40 Jahre Netzwerke auf Orts- und Landesebene. Der Verband zählt bundesweit rund 3.500 Mitglieder.

Ralf Asche, Verkauf an Zielgruppen im Vertrieb Deutschland bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, übergab die Kooperationsvereinbarung an René Fornol, Bundesvorsitzender der Junioren des Handwerks, im Kunden Center von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken.

Asche erklärte: „Die Wahl des richtigen Geschäftsfahrzeuges ist ganz wesentlich für das Handwerk, beeinflusst den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und wirkt nach außen wie eine Visitenkarte eines erfolgreichen Betriebs. Unsere leichten Nutzfahrzeuge sind sowohl finanziell als auch technisch optimal auf den Einsatz unterschiedlichster Handwerksberufe zugeschnitten. Wir sind seit 1950 mit dem Bulli an der Seite vieler Betriebe und unterstützen gern das junge Handwerk beim Kauf ihres neuen und manchmal ersten Nutzfahrzeugs.“

Fornol fügte hinzu: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge als neuen Kooperationspartner. Als Geschäftsgründer sind unsere Mitglieder auf die qualitativ besten Fahrzeuge angewiesen, die sie zuverlässig im Alltagsgeschäft unterstützen. Ich bin sicher, dass das Angebot gut angenommen wird.“

Über die Vorteilskonditionen beim Neuwagenkauf hinaus wird Volkswagen Nutzfahrzeuge den Verband zukünftig auch bei Präsentationen oder Veranstaltungen unterstützen, zum Beispiel im März während der Deutschen Skimeisterschaft der Junioren des Handwerks in Ofterschwang (Allgäu) mit zwei Shuttle-Fahrzeugen.

Branchenabkommen bestehen seit vielen Jahren unter anderem mit den Handwerksverbänden der Tischler und Schreiner, der Gartenbauer, der Bäcker, der Fleischer sowie dem Deutschen Bauernverband und bieten den Verbands- und Innungsmitgliedern Vorteile beim Erwerb ausgewählter Modelle.

Weitere Informationen zum Bundesverband der Junioren des Handwerks e. V. sind online zu finden (siehe Link).