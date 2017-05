Mittwoch den 17.05.2017

Smart gekleidet durch den Tag

Mit der Kollektion „Galaxy“ hat FE Engel den Aufbruch in eine neue Berufskleidungswelt für Handwerk und Industrie eingeläutet. Design, Materialien, Form und Funktion überzeugen durch Modernität und höchsten Anwendernutzen, was Beschäftigte in zahlreichen Branchen wie auch Textilservice-Unternehmen begeistert.

Das Bekleidungsangebot der „Galaxy“ ist umfangreich und deckt die Bedürfnisse des ganzen Jahres ab. (Foto: FE Engel)

Die Zeiten ändern sich, die Grenzen zwischen Freizeit und Beruf verschwimmen. Zum Feierabend geht es in Arbeitskleidung zum Sport, in den Supermarkt oder auch mal zum Kumpel. Dieses neue Selbstverständnis inspirierte das Design-Team von FE Engel zu einer modernen Kollektion, die für beide Bühnen gemacht ist: „Galaxy“ vereint ein zweifarbig abgesetztes, trendiges Design mit den Funktionen einer beanspruchbaren Berufskleidung.

Extrastarkes Gewebe

Für die besonderen Anforderungen in Industrie und Handwerk wird „Galaxy“ aus einem Gewebe gefertigt, dessen hohe Verschleißfestigkeit auf „2Ply“-Doppelgarne aus Baumwolle und Polyester zurückgeht. Sie verleihen dem Textil zusätzliche Komfortfaktoren, weshalb sich „Galaxy“ bei optimaler Passform durch eine hohe Bewegungsfreiheit und eine gute Ergonomie auszeichnet. Hosen in Kurz- und Langgrößen steigern den Tragekomfort um eine weitere Stufe.

Taschen satt

Kein Beruf ohne das passende Werkzeug! Damit es stets zu Hand ist, haben die Designer von FE Engel die „Galaxy“-Kollektion mit mehreren geräumigen Taschen ausgestattet. Diese sind mit verdeckten Knöpfen oder Reißverschlüssen gesichert. Dadurch ist der Tascheninhalt gegen Herausfallen gesichert, empfindliche Oberflächen sind bei der Bearbeitung gegen unbeabsichtigtes Verkratzen geschützt. Und allen, die noch mehr Stauraum bei der Arbeit brauchen, bietet das Sortiment auch Shorts und Arbeitshosen mit Holstertaschen.

Kollektion für das ganze Jahr

Die komplette „Galaxy“-Kollektion gibt es in sieben modernen Farbstellungen. Das Bekleidungsangebot ist umfangreich und berücksichtigt die saisonalen Bedürfnisse des gesamten Jahres.: T-Shirt, Shorts und Serviceweste für den Sommer. Winterjacke, Softshelljacke und Sweat Cardigan für kühles und kaltes Wetter. Arbeitsjacke, Kombination, Arbeits- und Latzhose für gemäßigte Temperaturen. Als Sicherheitsfeature ist jedes Teil mit Reflexapplikationen ausgestattet; sie bringen eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

Alternative Ergänzungen

Für die warme Jahreszeit gibt es die Kollektion in der leichteren Ausführung „Galaxy Light“. Und für jeden, der bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten oder bei feuchtem Wetter eine besonders beanspruchbare Berufskleidung mit höchster Reißfestigkeit fordert, ist die „Galaxy Baumwolle“ die richtige Lösung.