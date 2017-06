Donnerstag den 01.06.2017

Fußballgolf und Landschaftsgärtner

Diese aktive Kombination erwies sich im Mai 2017 als gelungene Standpräsentation zum Berufsbild des Landschaftsgärtners auf der BIM (Berufsinformationsmesse) in Offenburg. Über 26.000 Besucher tauchten hier an zwei Tagen in die Welt der Ausbildung ein.

Die Mini-Fußballgolfanlage auf dem Stand der Landschaftsgärtner der Region Südlicher Oberrhein (Ba-Wü) brachte den gewollt lockeren Einstieg in zahlreiche gute Gespräche auf der BIM in Offenburg. (Foto: VGL Ba-Wü)

Bei 364 Ausstellern gab es verschiedenste Berufsbilder, Studiengänge und Angebote für ein freiwilliges soziales Jahr zu entdecken. Aus Sicht der Garten- und Landschaftsbaubetriebe der Region Südlicher-Oberrhein (Baden-Württemberg) hat sich der Aufwand gelohnt.

„Das Einzugsgebiet der BIM erstreckt sich von Freiburg bis Achern und deckt somit fast unsere gesamte Region ab", erklärt Dagmar Lang vom gleichnamigen GaLaBau-Betrieb in Offenburg.

Insgesamt sechs Betriebe beteiligten sich durch den gemeinsamen Aufbau oder die Präsenz von Ausbildern und Azubis am Erfolg dieser Messe. „Wir hatten uns für dieses Jahr ein neues Standkonzept überlegt, das uns leichter zum gewünschten Ziel führt, also der einfachen und vermehrten Kontaktaufnahme mit den Besuchern. Die Rechnung ging, auch dank der Unterstützung durch den Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. mit neuen Werbewänden und Infomaterialien, voll auf und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis", freut sich Lang.

Die Mini-Fußballgolfanlage erregte die gewollte Aufmerksamkeit und war der Einstieg in viele informative Gespräche zum Berufsbild. Die frühere Lehrbaustelle verführte vor allem die erwachsenen Besucher zu Fragen rund um den Garten, was Beratungskapazitäten blockierte und beim aktuellen Messeauftritt komplett wegfiel, denn dieses Mal hatten alle viel Spaß beim Fußballgolfen, übrigens einem Ligasport. „Der Ball muss hier nicht ins Eckige, sondern ins Runde. Um das entsprechend dimensionierte Loch zu treffen, erforderte es einiges an Geschick, denn die hügelige Rollrasenbahn sorgte immer wieder für Überraschungen, was die Stimmung wie geplant auflockerte", begeistert sich Lang. Die Ausbilder kümmerten sich um die Fragen und Belange der Eltern und Lehrer, die Azubis informierten die Schüler auf Augenhöhe und das mit unglaublicher Motivation und Begeisterung für ihren Beruf.

„Zudem hatten wir alle den Eindruck, dass das Publikum gut vorbereitet war und das echte Interesse an den Berufen von Jahr zu Jahr zunimmt. Für viele Lehrer sind die Handwerksberufe mittlerweile wieder attraktiv und somit in den Fokus gerückt", so Lang. Eine Entwicklung, die die Betriebe Irslinger aus Hohberg, Verhoeven aus Ettenheim, Jakober aus Lahr, Huber aus Oberkirch, Grünkultur aus Achern und auch die Firma Lang aus Offenburg sehr positiv sehen und zu weiterem Engagement für diese Ausbildungsmesse ermutigt.

Nach wie vor sind Berufsinformationsmessen für Schüler und Eltern eine ideale Plattform, um sich mit wenig zeitlichem Aufwand einen Einblick in die unterschiedlichsten Berufe zu verschaffen. Ein Grund mehr, als Garten- und Landschaftsbaubetrieb dabei zu sein.