Samstag den 03.06.2017

Gehölzbestimmung im Sommer

Die Baum-Akademie Leitsch bietet am 24. August 2017 in Nauheim ein ganztägiges Seminar zur „Gehölzbestimmung im Sommer“ an. Die Teilnehmer erlernen dabei die sichere Bestimmung der wichtigsten Baumarten anhand von Blättern, Blüten und Früchten.

Was wächst denn da? Die Antwort ist nach dem Seminar Gehölzbestimmung kein Problem mehr. (Foto: SVB Leitsch GmbH)

Nach einer theoretischen Einführung in den Aufbau und die Verwendung des Bestimmungsschlüssels folgt ein praktischer Teil mit vielen Übungen zur Vertiefung.

Das Seminar richtet sich an alle, die beruflich mit Bäumen zu tun haben, aber auch an interessierte Laien. In der Seminargebühr von 195 Euro sind Seminarunterlagen, Tagungsgetränke und Mittagessen enthalten.

Anmeldung und weitere Informationen online (siehe Link) oder telefonisch unter 06152 / 7107040.