Donnerstag den 10.08.2017

Klimagerechtes Bauen in Bremen: Investor plant Neubauprojekte jetzt mit Gründächern

Die Neubauprojekte des Investors Justus Grosse in Bremen bekommen grüne Dächer. Zwei große Wohngebäude, die ursprünglich ohne eine Dachbegrünung geplant waren, sollen nach der Kritik vom Bündnis grünes Bremen jetzt mit Gründach errichtet werden. Das kündigten Vertreter der Justus Grosse Projektentwicklung GmbH diese Woche an. Die Justus Grosse Projektentwicklung GmbH ist einer der größten Immobilienprojektentwickler im Raum Bremen.

Gründach (Foto: Justus Grosse)

»Wir begrüßen das Umdenken beim Investor Justus Grosse, ihre Neubauten mit grünen Dächern zu bauen. Das ist ein erster wichtiger Schritt und sollte auch andere Bauträger motivieren, klimagerechter zu bauen", sagte Ulf Jacob vom Bündnis grünes Bremen. In Zeiten des Klimawandels seien begrünte Dächer für den Klimaausgleich dringend notwendig. Für das Stadtklima müsse künftig insgesamt mehr getan werden, so Jacob.

Wie andere Städte steht auch Bremen vor einem großen Wandel: Der Bedarf an neuen Wohnungen und die zunehmende Bebauung von freien Flächen führt zu einer weiteren "Verdichtung" der Stadt und zum Verlust wichtiger Frei- und Grünflächen. Damit Bremen - trotz zunehmender Bebauung - lebenswert bleibt, fordert das Bündnis "grünes bremen" mehr Dachbegrünung und grüne Fassaden. Alle Neubauten mit geeigneten Flachdächern müssten ein grünes Dach bekommen, so das Bündnis. Solche Pläne gebe es in vielen deutschen Städten, in Bremen allerdings bisher nicht. Umso wichtiger sei die Einsicht bei den Investoren in die Notwendigkeit, die Stadt von morgen klimagerecht zu bauen.

Diese Neubauprojekte werden mit Dachbegrünung umgesetzt: Das Bauprojekt "Münchner Bogen" (siehe 2. Link) liegt direkt am sogenannten Bremer „Klimaboulevard“ Münchener Straße. Dort sollen 45 2- und 3-Zimmer-Wohnungen entstehen. Der Neubau soll zum Jahreswechsel 2018/2019 fertig sein. Über 100 Wohnungen sind beim Neubau "Findorffer Tor" (3. Link) an der Hemmstraße geplant, sie sollen bereits Anfang 2018 fertig sein. Insgesamt investiert die Justus Grosse Projektentwicklung GmbH in diese Projekte über 50 Mio. Euro.