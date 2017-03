Der Gärtner von Eden Wettbewerb 2017 ist entschieden

Kategorie: Verbände und Organisationen

Mittwoch den 15.03.2017

Zum zweiten Mal kürten die Gärtner von Eden im Rahmen ihrer Frühjahrstagung jetzt die besten Gartengestaltungen aus den eigenen Reihen. In vier Kategorien ermittelten die Genossenschaftsmitglieder ihre Favoriten, nachdem zuvor eine Fachjury eine Shortlist zusammengestellt und ihr Votum abgegeben hatte.

Edgar Gewinner 2017 (Foto: Gärtner von Eden)

Von Planern für Planer“ – so könnte die Überschrift über dem EdGar-Award lauten, den die Gärtner von Eden in diesem Jahr zum zweiten Mal auslobten. Ziel des genossenschaftsinternen Wettbewerbs ist es, eines der Kernanliegen der Gärtner von Eden, die planerische Exzellenz, zu fördern und nach außen sichtbar zu machen. Deshalb waren alle Mitglieder der Genossenschaft aufgerufen, herausragende Projekte in den Kategorien „“Badegarten“, „Gartenraum“, „Wassergarten“ und „Hausgarten“ einzureichen und sich damit dem Urteil einer Jury und schließlich ihrer Eden-Kollegen zu stellen. So kamen rund 40 Projekte zusammen, die zunächst das Fachgremium bestehend aus der Journalistin Lisa Wilm, Michael Meis von der Meisterschule Hannover, dem Landschaftsarchitekten Jochen Gempp und der Gartenfotografin Daniela Toman bewertete. Deren Favoriten bildeten die Shortlist, die dann auf der folgenden Frühjahrstagung der Gärtner von Eden als Grundlage für die Kür der Sieger diente. Das Besondere: Jeder der für die Shortlist nominierten Gestalter hatte auf der Tagung Gelegenheit, seinen Eden-Kollegen seinen Wettbewerbsbeitrag in einem zehnminütigen Vortrag vorzustellen.

Das Rennen machten schließlich: Beran Gärten aus Neu Wulmstorf in der Kategorie „Badegarten“, Wahlers – Ihr Gärtner von Eden aus Scheeßel in der Kategorie „Gartenraum“, Fritz Goroncy aus Drensteinfurt in der Kategorie „Wassergarten“ und lebendige gärten aus Leinfelden-Echterdingen in der Kategorie „Hausgarten“.

Schon die Fachjury lobte ausdrücklich das hohe Niveau der Einreichungen, und auch Gärtner-von-Eden-Vorstand Anja König zeigte sich sichtlich zufrieden: „Der EdGar ist eine Bereicherung für die Gärtner von Eden: Die Mitglieder können ihre planerische Exzellenz unter Beweis stellen. Außerdem kommt ein intensiver Austausch über planerische Dinge in Gang und das positive Echo der Eden-Kollegen ist ein enormer Ansporn für jeden einzelnen Betrieb.“ Wichtig ist ihr auch zu betonen, dass man sich bei der Konzipierung des Wettbewerbs bewusst dafür entschieden habe, nicht nur komplette Gärten sondern auch einzelne Gartensituationen zu bewerten, schließlich mache erst die Summe herausragender Detaillösungen einen wirklich guten Garten.

Aufgrund der von allen Seiten positiven Resonanz wird es auch 2018 wieder einen EdGar-Award geben.

Die Gewinner im Überblick

Kategorie „Hausgarten“

Betrieb

Goroncy Gärtner von Eden, Drensteinfurt, Deutschland

Projekt

„Designfreunde“: Umgestaltung eines ca. 850 Quadratmeter großen Vor- und Wohngartens korrespondierend zur modernen Architektur des Wohngebäudes. Die Umsetzung besticht durch eine stimmige Kombination aus architektonisch wirkenden Elementen (rechteckiges Wasserbecken, 1,50 x 1,50 Meter große Betonbodenplatten) und üppiger Pflanzenverwendung.

Kategorie „Gartenraum“

Betrieb

Högl & Mandlmeyer GmbH, Landshut, Deutschland

Projekt

„Ein sonniges Plätzchen“: Umgestaltung eines ca. 220 Quadratmeter großen Wohngartens. Hauptaugenmerk lag auf einer Neukonzipierung des Terrassenbereichs. Die alte Terrasse war durch ihre Abmessungen und die direkte Lage an der Böschung zu klein und ohne Ausweich- oder Erweiterungsmöglichkeiten. Nach der Umgestaltung befindet sich nun auf dem Niveau der alten Terrasse ein hausbreites Holzdeck, dass eher zum Relaxen als zum Essen, Feiern und Sitzen gedacht ist. Die Hauptterrasse wurde auf Gartenniveau neu angelegt. Die Verbindung zwischen beiden Flächen schaffen ein seitlich gelegener Wassertrog und Sitzquader auf der unteren Terrasse.

Kategorie „Badegarten“



Betrieb

Müller Gartenbau AG, Udligenswil, Schweiz

Projekt

„Ibiza am…“: Passend zur geradlinigen Architektur des Hauses entstand auf einem Hanggrundstück ein sehr designorientierter Garten, dessen Herzstück der Pool bildet. Seine Farben erinnern stark an den Süden, durch geschickte Pflanzen- und Materialverwendung verschmilzt der Garten optisch fast bruchlos mit seiner Umgebung.

Kategorie „Wassergarten“

Betrieb

Daldrup Gärtner von Eden, Havixbeck, Deutschland

Projekt

„Design-Garten“: Nach der Renovierung des Hauses sollte auch der rund 30 Jahre alte Garten in die Gegenwart überführt werden. Entstanden ist auf ca. 280 Quadratmetern ein moderner Designgarten, dessen Mittelpunkt ein architektonisches Wasserbecken in Verlängerung der Terrasse bildet. Bei aller Geradlinigkeit sorgt die üppige Bepflanzung für Naturnähe und unterstreicht den Charakter des Gartens als Wohlfühlort.