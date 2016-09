Kraftvolles Mähen ohne Kabel und Benzin

Kategorie: Mäher für Intensiv- u. Extensivpflege

Mittwoch den 21.09.2016

John Deere bringt mit dem R40B und dem R43B zwei Akku-Mäher für den privaten Anwender auf den Markt. Die komfortablen Gartenhelfer sorgen in bewährter Qualität auf Flächen von 300 bis 500 Quadratmetern für perfekte Mähergebnisse. Dank der Akku-Technologie arbeiten die Rasenmäher besonders leise, sind umweltfreundlich und benötigen kaum Wartung.

R43B Akku-Mäher (Foto: John Deere GmbH & Co.)

Hatten Hobbygärtner bei den handgeführten Rasenmähern von John Deere bislang die Wahl zwischen benzin- oder kabelgebundenen Geräten, können sie bei der Rasenpflege jetzt auch von den Vorteilen der Akku-Technologie profitieren. Die zwei neuen Akku-Mäher arbeiten emissionsfrei und bieten viele Vorteile. Gerade für kleine Flächen sind Akku-Mäher genau die richtige Wahl – besonders dann, wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Aufgrund ihres geringen Gewichts sind sie ausgesprochen handlich. Großen Komfort bieten die kabellosen Geräte vor allem auf stark verwinkelten Flächen: Hier lassen sie sich leicht um Büsche, Bäume und Sträucher führen.

Ein zuverlässiger Partner bei der Gartenpflege

In den Akku-Mähern kommt ein bürstenloser Elektromotor zum Einsatz. Dieser ist ausgesprochen geräuscharm und energieeffizient, zudem garantiert er eine nahezu verschleissfreie Nutzung und erspart damit aufwendige Wartungsarbeiten. Die eingesetzten 4,0 Ah Lithium-Ionen-Akkus mit 40 Volt liefern genügend Kraft für exzellente Schnittergebnisse und überzeugen mit einer langen Lebensdauer.

Für jeden Anspruch das passende Gerät

Die Akku-Rasenmäher von John Deere sind in zwei Ausführungen erhältlich. Der Hobbygärtner kann hier zwischen verschiedenen Schnittbreiten wählen und erhält dadurch die optimale Lösung für seine Bedürfnisse.

Mit einer Schnittbreite von 40 Zentimetern wird der R40B Rasenflächen bis zu 400 Quadratmeter gerecht. Der 19,5 Kilogramm leichte Akku-Mäher ist wendig und leicht zu manövrieren, gleichzeitig zeichnet er sich durch eine hohe Mäh- und Fangleistung aus. Die Schnitthöhe ist einfach regulierbar, der 44 Liter fassende Fangsack bietet ausreichend Platz für einen langen Mäheinsatz.

Der R43B ist mit stattlichen 43 Zentimetern Schnittbreite der größte Akku-Mäher. In Kombination mit dem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku eignet er sich für die Pflege von bis zu 500 Quadratmeter Rasen. Die sechsstufige zentrale Höheneinstellung erlaubt Schnitthöhen zwischen 22 und 80 Millimetern. Das Fangsackvolumen ist mit 55 Litern großzügig bemessen, durch das robuste Aluminium-Chassis in bewährter John Deere Qualität zeigt sich der Mäher in der Praxis extrem solide.