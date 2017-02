Neue SABO Akku-Mäher für Profianwender

Kategorie: Mäher für Intensiv- u. Extensivpflege

Donnerstag den 23.02.2017

Zwei neue, akkubetriebene Rasenmäher für den Profianwender erweitern das Segment des Gummersbacher Herstellers SABO. Ausgestattet mit bester Akku-Technologie aus dem Hause Bosch ermöglichen die Geräte emissionsfreies sowie hochleistungsstarkes Arbeiten.

Akku-Mäher für Profianwender (Foto: SABO)

Vor allem in lärmsensiblen Bereichen wissen Landschaftsgärtner die Vorteile der Akku-Technologie zu schätzen. Mit nur 92 dB(A) unterbieten die Akku-Rasenmäher SABO 48-PRO VARIO AC und SABO 53-PRO VARIO AC sogar die gesetzlich geforderten Geräuschgrenzwerte. Der Einsatz in Parkanlagen, Wohngebieten oder in unmittelbarer Nähe von Schulen und Krankenhäusern ist so ungestört möglich. Mit einer Schnittbreite von 48 bzw. 53 Zentimetern, einer variablen Schnitthöhenverstellung zwischen 20 und 70 Millimetern sowie einem variablen Radantrieb lassen sich die Mäher problemlos auf stark verwinkelten Flächen sowie um Hindernisse herum manövrieren.

Ein Akku für alle Geräte

Herzstück der Mäher ist ein 6,0 Ah starker Lithium-Ionen-Akku mit 36 Volt, der für einen leistungsstarken und effizienten Betrieb der Geräte sorgt. Dank eines speziell entwickelten Temperaturmanagements wird dem Motor stets eine konstant hohe Menge Energie zugeführt – dies hat eine dauerhaft kraftvolle Motorleistung und lange Lebensdauer des Akkus zur Folge. Darüber hinaus ist er äußerst robust: Der Akku ist stoßfest und zusammen mit dem Ladegerät als wetterfest IP-zertifiziert, dadurch sind die Mäher bei jeder Witterung – selbst bei Regen – einsatzbereit. Weitere praktische Details: eine kurze Ladezeit von rund 42 Minuten sowie eine einheitliche Schnittstelle, durch die der Akku auch in allen weiteren SABO Akku-Profi-Geräten, wie Heckenscheren, Laubbläser und Freischneider, verwendet werden kann.