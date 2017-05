Freitag den 19.05.2017

Hydro-Geräteträger mit Schlegelmähwerk von Toro

Sein hydrostatischer Antrieb bringt zuverlässig und fein dosierbar die ganze Kraft des 13,2 kW (18 PS) starken Motors auf die Grünfläche und erlaubt Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h im Vorwärtslauf. In Kombination mit dem hochrobusten Schlegelmähwerk bekommen Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer und Dienstleister mit dem Hydro-Geräteträger von Toro eine optimale Lösung für Mäh- und Pflegearbeiten selbst bei hohem und feuchtem Gras – und für Schnitthöhen von 12 bis 140 mm.

Mit einer variabel einstellbaren Schnitthöhe von 12 mm bis 140 mm sind auch Flächen mit hohem und feuchtem Gras eine leichte Übung für den Toro Midsizemäher mit Schlegelmähwerk. (Foto: TORO)

Ein Schlegelmähwerk ist etwas ganz Besonderes: Nicht nur das robuste Gehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern prädestiniert ein solches Mähwerk für härteste Einsätze, auch die Schnittleistung in Verbindung mit der hohen Robustheit ist außergewöhnlich.

Dass Schlegelmäher und Geräteträger mit Schlegelmähwerk für soviele verschiedene Aufgaben bei der Grünpflege und im Obst- und Weinanbau in Frage kommen, liegt an der Konstruktion des Mähwerks. Das eigentliche Arbeitsorgan ist eine sich entgegensetzt der Fahrtrichtung drehende Welle, an der beweglich befestigte Messer (Schlegel) für den Grünschnitt sorgen. Wenn also einzelne Messer auf Widerstand wie Holzstückchen oder kleine Steine stoßen, klappen sie einfach weg. In der Folge verzeichnen die Messer auch viel weniger Verschleiß als Messer in herkömmlichen Mähwerken. Und sollte eines der Messer beschädigt sein, lässt sich dieses auch einzeln austauschen, ohne dass das komplette Mähwerk ersetzt werden muss.

Außerdem eignen sich Schlegelmähwerke auch perfekt für große Schnitthöhen – beim hier verwendeten Mähwerk reicht die mögliche Schnitthöhe von 12 bis 140 mm bei einer Schnittbreite von 91 cm. Und dank des patentierten verstellbaren Ablenkblechs lässt sich die gewünschte Schnitthöhe schnell, einfach und präzise einstellen – sehr zur Freude des Bedieners. Apropos Bedienerfreundlichkeit: Für ein ermüdungsärmeres Arbeiten auch während langer Arbeitstage sorgen neben dem komfortablen hydrostatischen Antrieb auch die Pistolengriff-Bedienelemente, die einen jederzeit sicheren Griff garantieren.

Bei diesem Schlegelmähwerk verbleibt der Grünschnitt auf der Oberfläche, um den Boden mit Nährstoffen zu versorgen und ein zu schnelles Austrocknen der Grasnarbe zu vermeiden. Dieser Geräteträger kann alternativ auch mit einem Sichelmähwerk in Schnittbreiten von 82, 91 und 122 cm kombiniert werden. Der Schnitthöhenbereich liegt zwischen 25 bis 108 mm und ist in 6 mm-Stufen einstellbar.

Auf der demopark 2017: Stand B-225